15.08.2020 16:30

Новый министр о вопросам стратегических отраслей Олег Уруский отчитался о вояже по промышленным предприятиям Харькова

Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 13 и 14 августа совершил запланированную рабочую поездку на харьковские предприятия оборонно-промышленного комплекса.



://facebook.com

Среди предприятий, которые посетил Вице-премьер-министр было ПАО «Хартрон», которое представляет собой холдинговую структуру, в состав которой входят предприятия, занимающиеся разработкой систем управления ракетных комплексов и космических аппаратов, автоматизированных систем управления и систем диагностики для атомных электростанций , изготовлением аппаратуры систем управления ракетных комплексов и космических аппаратов, аппаратуры для атомных электростанций и тому подобное.

Кроме посещения предприятий Олег Уруский принял участие в Первом всеукраинском съезде авиастроителей. Мероприятие имеет важное значение, поскольку Украина должна оставаться мощным авиастроительной государством. По результатам съезда была принята Резолюция съезда, которой предусмотрены конкретные первоочередные задачи для делегатов.

Также Вице-премьер-министр уделил внимание предприятиям бронетанковой отрасли - ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова »и ГП« Завод мне В.А. Малышева ».

Он ознакомился с текущим состоянием ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова », которое занимается изготовлением легкой колесной бронетанковой техники и тяжелой гусеничной. Предприятие имеет государственный заказ на изготовление БТРов и уже завершает его выполнения, специалисты работают в две смены. В следующем году на КБ Морозова рассчитывают, также получить заказ от Министерства обороны - на еще 45 БТРов и машины «Дозор-Б».

Руководством ГП «Завод имени В.А. Малышева »было представлено новое направление производства - гусеницы для боевой машины пехоты, а также возможности предприятия по выпуску колесной и гусеничной техники, двигателей для нее, машин для ремонта трубопроводов без подъема трубы, запчастей и комплектующих для бурового оборудования, технику для добычи угля.

Также во время поездки Олег Уруский пообщался с руководством указанных предприятий, ознакомился с работой ключевых производственных подразделений и провел рабочие совещания по проблемным вопросам, которые требуют решения на уровне Министерства.