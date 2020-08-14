14.08.2020 17:20

Геннадий Кернес прокомментировал итоги работы программы «Чистый город»

Вчера были подведены итоги работы программы по борьбе с наркоманией.



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Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей странице в Телеграмм.

"В течение года мы работали по многим направлениям. Это и сотрудничество с полицией, общественными организациями, и создание чат-бота «Стоп-наркотик» по блокировке интернет-магазинов, и закрашивание наркоадресов.

Особое внимание уделяем профилактическим мероприятиям в школах. В этом году к инициативе подключилось огромное количество родителей вместе с Городским родительским советом. Мы провели открытые занятия «Чистый город: родители против наркотиков».

Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в программе и призываю присоединиться остальных. Мы делаем большую стратегическую инвестицию в будущее наших детей и жителей города в целом.

Харьков - без наркотиков".