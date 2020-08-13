13.08.2020 17:12

Ігор Терехов провів нараду, присвячену святкуванню Дня міста

Серед святкових заходів - відкриття Будинку нерухомості, унікального фонтану та вечірній концерт.



//city.kharkov.ua

Перший віце-мер Харкова Ігор Терехов сьогодні, 13 серпня 2020 року, провів нараду, присвячену святкуванню Дня міста, з директорами департаментів та головами районних адміністрацій.

За його словами, вранці 23 серпня, орієнтовно о 9:00, розпочнеться покладання квітів до стели на Меморіалі Слави у Лісопарку. Харків'яни разом із ветеранами вшанують пам'ять визволителів міста і полеглих у Другій світовій війні. Після цього з нагоди Дня Державного Прапора України пройде церемонія підняття прапора біля флагштоку на пр. Незалежності.

Також у Палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відбудеться традиційна церемонія вшанування нових Почесних громадян міста Харкова.

Перший віце-мер зазначив, що до святкування Дня міста планують приєднатися деякі партнери Харкова з інших міст і країн. «Уперше в таких особливих умовах святкуємо День міста, але виконаємо усі вимоги Міністерства охорони здоров'я, бо від цього залежить життя і здоров'я людей», - підкреслив Ігор Терехов.

Він повідомив, що до Дня міста будуть відкриті два нових об'єкти: Будинок нерухомості на пл. Павлівській та сквер із фонтаном на пл. Свободи.

«Будинок нерухомості - грандіозний проєкт, над яким ми працювали кілька років. Також ми відкриємо фонтан - один із найбільших в Україні. Для харків'ян побудований чудовий сквер, який надасть нового вигляду площі Свободи», - зазначив Ігор Терехов.

У Департаменті культури розповіли, що о 16:45 розпочнеться покладання квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку, де виступить театр народної музики «Обереги», а з 20:00 до 22:00 у сквері «Стрілка» пройде концерт за участю харківських виконавців. Крім того, в наступні вихідні розважальна програма запланована у Ретро-зоні і на основній сцені Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького, а також у всіх районах міста.

Ігор Терехов звернувся до правоохоронців, рятувальників і медиків із проханням відрегулювати на свята рух транспорту і забезпечити безпеку городян.