13.08.2020 16:19

Антинаркотична програма «Чисте місто»: у міськраді обговорили підсумки (ФОТО)

Підсумки і перспективи роботи у рамках міської програми «Чисте місто» обговорили сьогодні, 13 серпня 2020 року, на засіданні Координаційної ради з питань реалізації державної політики щодо попередження наркоманії.



//city.kharkov.ua

У заході взяли участь заступник міського голови, голова Координаційної ради Світлана Горбунова-Рубан, представники профільних департаментів, Нацполіціі, Міської батьківської ради та громадських організацій.

Віце-мер нагадала, що програма з протидії поширенню наркотиків «Чисте місто» була ухвалена у Харкові 1 серпня 2019 року.

«Ми певною мірою впоралися з цією програмою. Наші громадські організації активно брали участь у її створенні і за цей час реалізували в місті чимало проєктів і акцій, які принесли свої плоди. Також до нас приєдналося багато молодих людей, які подолали цю проблему і виявили бажання співпрацювати. Це наші перші перемоги, але роботи ще дуже багато. Ті ж «закладки» все ще існують, тому необхідно продовжувати наші починання», - зазначила Світлана Горбунова-Рубан.

Як повідомила заступник начальника відділу зі зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції у Харківській області Алла Старокожева, одним із основних напрямків роботи програми є профілактика поширення наркоманії серед школярів. Так, у навчальних закладах реалізується проєкт «Шкільний офіцер поліції», в рамках якого правоохоронці читають учням тематичні лекції. Вона зазначила, що на час період карантину ця робота проводилася дистанційно, у вигляді відеоуроків, вебінарів тощо. Загалом з початку року лекції прослухали понад 20 тис. школярів.

Також активну профілактичну роботу з харківськими підлітками проводять представники Міжнародної антинаркотичної спортивної асоціації. Як повідомив її керівник Олександр Переверзєв, за рік у трьох районах міста були проведені майстер-класи «Я вмію говорити «Ні!», у яких взяли участь понад 7 тис. дітей. У планах організації - з нового навчального року запустити у школах пілотний тренінг про інтернет-залежність серед підлітків.

У свою чергу голова громадської організації «Хантерс-Харків» Станіслав Жадан розповів про реалізацію у місті проєкту соціального патрулювання. Так, за рік роботи організації у Харкові було проведено близько 90 рейдів за участю поліції та активістів, які затримали понад 800 підозрілих осіб. З них 10 були притягнуті до кримінальної відповідальності за поширення і зберігання наркотиків, ще вісім осіб були оштрафовані за кермування авто у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

«Також ми надали до правоохоронних органів інформацію з доказовою базою про діяльність деяких співробітників Нацполіціі, які займалися розповсюдженням наркотиків. Ці люди вже звільнені з органів. Також завдяки нашій роботі 24 особи пройшли повне лікування від наркотичної залежності», - повідомив Станіслав Жадан.

Крім того, під час засідання учасники озвучили підсумки роботи чат-бота «СтопНаркотик», за допомогою якого у «Telegram» було заблоковано близько 1,5 тис. інтернет-адрес, які поширювали психоактивні речовини. Також триває робота з зафарбовування на фасадах будівель написів з рекламою наркотиків.

На завершення заходу Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що на найближчій сесії міськради, яка відбудеться 19 серпня, буде розглянуте питання про продовження термінів реалізації програми «Чисте місто» до 2025 року.