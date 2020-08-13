«Офіс реформ Харкова» запрошує українців обговорити цифрову трансформацію міст

Онлайн-захід «CITY4CITY» на тему: «Цифрова трансформація міста: планування, побудова та дія» пройде 21 серпня у Харкові.
Як повідомили в КЗ «Офіс реформ Харкова», завдання подібних заходів - ділитися кращими практиками запуску проєктів шляхом посилення зв'язків між містами для розвитку України.
«Ми розвиваємо Харків як місто-сервіс, комфортне для кожного жителя. Об'єднуючись із прогресивними представниками секторів держави, бізнесу і громадянського суспільства, діджиталізуємо важливі сфери життєдіяльності. А також впроваджуємо електронне управління, цифровізацию діяльності, розвиток інформаційного суспільства та вихід на повний діджитал», - розповіли про свою діяльність в установі.
Під час «CITY4CITY» учасники розглянуть такі теми:
1. Департамент цифрової трансформації:
- створення першої в Україні повноцінної цифрової структури в органах місцевого самоврядування;
- основні завдання департаменту;
- «місто у смартфоні»;
- переваги цифровізації для міста.
2. Написання міської Програми цифрової трансформації:
- що таке Програма цифрової трансформації?
- з чого почати і що потрібно знати?
3. Створення Стратегії розвитку міста у діджитал-сфері:
- що таке «Діджитал-стратегія»?
- план досягнення цілей за допомогою цифрових інструментів.
4. Використання «rocket management» в управлінні містом:
- що таке «rocket management»?
- ідея створення нового способу управління проєктами у міському середовищі;
- клієнтоорієнтованість у проєктах;
- масштабування на різні структури міста;
- принцип «together for better» у роботі з іншими структурами.
До заходу можуть приєднатися усі бажаючі. Як зазначили організатори, особливо він може бути корисним для представників державних та міських установ, CEO-компаній і громадських організацій. Потім десять учасників запросять до Харкова для знайомства з проєктами та командою «Офісу реформ Харкова».
Зареєструватися можна тут. На цьому ж сайті пройде онлайн-трансляція обговорення. Початок – о 16:00 у п'ятницю, 21 серпня.
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