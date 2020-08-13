13.08.2020 14:32

«Офіс реформ Харкова» запрошує українців обговорити цифрову трансформацію міст

Онлайн-захід «CITY4CITY» на тему: «Цифрова трансформація міста: планування, побудова та дія» пройде 21 серпня у Харкові.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в КЗ «Офіс реформ Харкова», завдання подібних заходів - ділитися кращими практиками запуску проєктів шляхом посилення зв'язків між містами для розвитку України.



«Ми розвиваємо Харків як місто-сервіс, комфортне для кожного жителя. Об'єднуючись із прогресивними представниками секторів держави, бізнесу і громадянського суспільства, діджиталізуємо важливі сфери життєдіяльності. А також впроваджуємо електронне управління, цифровізацию діяльності, розвиток інформаційного суспільства та вихід на повний діджитал», - розповіли про свою діяльність в установі.



Під час «CITY4CITY» учасники розглянуть такі теми:

1. Департамент цифрової трансформації:

- створення першої в Україні повноцінної цифрової структури в органах місцевого самоврядування;

- основні завдання департаменту;

- «місто у смартфоні»;

- переваги цифровізації для міста.



2. Написання міської Програми цифрової трансформації:

- що таке Програма цифрової трансформації?

- з чого почати і що потрібно знати?



3. Створення Стратегії розвитку міста у діджитал-сфері:

- що таке «Діджитал-стратегія»?

- план досягнення цілей за допомогою цифрових інструментів.



4. Використання «rocket management» в управлінні містом:

- що таке «rocket management»?

- ідея створення нового способу управління проєктами у міському середовищі;

- клієнтоорієнтованість у проєктах;

- масштабування на різні структури міста;

- принцип «together for better» у роботі з іншими структурами.



До заходу можуть приєднатися усі бажаючі. Як зазначили організатори, особливо він може бути корисним для представників державних та міських установ, CEO-компаній і громадських організацій. Потім десять учасників запросять до Харкова для знайомства з проєктами та командою «Офісу реформ Харкова».



Зареєструватися можна тут. На цьому ж сайті пройде онлайн-трансляція обговорення. Початок – о 16:00 у п'ятницю, 21 серпня.