13.08.2020 10:31

У Харкові обговорили перспективи розвитку інклюзивного суспільства

Реалізацію у місті соціальної політики та розвиток інклюзивного суспільства обговорили члени робочої групи на засіданні з розробки Стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року, яке відбулося 12 серпня.



// city.kharkov.ua

У ньому взяли участь заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська, віце-президент міської громадської організації інвалідів «Креавіта» Олена Шингарьова та ін.

Як зазначила Вікторія Грецька-Миргородська, сьогодні неможливо уявити розвиток Харкова, як і будь-якого європейського міста, без такого поняття, як інклюзивне суспільство. «Харків як інноваційне та сучасне місто також має і надалі розвивати ці складові суспільного життя, тому нам необхідно обговорити вектори розвитку цих напрямків у Стратегії розвитку міста до 2030 року», - підкреслила начальник управління.



Віце-мер Світлана Горбунова-Рубан розповіла учасникам засідання про програми та заходи, які реалізуються керівництвом міста у сфері соціального захисту. Вона зазначила, що у цьому питанні політика міста спрямована не на окремі верстви населення, а в цілому на територіальну громаду.



«Працювати з окремими верствами населення - неефективно, бо люди, які є носіями окремої проблеми, живуть в одному просторі з населенням територіальної громади, яке теж з різних причин стає суб'єктом соціального захисту і потребує професійної уваги. Наша програма стала стартовим майданчиком для створення нового підходу влади до нової соціальної політики, розширення соціальних послуг у місті », - сказала Світлана Горбунова-Рубан.



У свою чергу Олена Шингарьова акцентувала увагу робочої групи на доступності міської інфраструктури для людей з обмеженими можливостями. «Сьогодні в Європі активно розглядається питання про зняття інвалідності з осіб, які пересуваються на інвалідних візках. Це і є, на мій погляд, прояв високого рівня інклюзивності суспільства, бо людина забезпечується візком і всією необхідною інфраструктурою для пересування, до такого рівня розвитку необхідно прагнути і нам», - підкреслила віце-президент «Креавіти».



Усі озвучені на засіданні пропозиції будуть внесені до нової Стратегії розвитку Харкова. Нагадаємо, робочу групу з розробки цього документа очолює Харківський міський голова Геннадій Кернес.