В Харькове подразделение миграционной службы прекратило прием граждан

У одного из сотрудников ГМС выявили коронавирус.
Людей не будут пускать в здание в связи с усилением карантинных мероприятий.
Государственная миграционная служба приостановила прием граждан в отделе оформления документов № 2 на проспекте Независимости, 5 в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Коронавирус выявили у одного из сотрудников миграционной службы. Подразделение, в котором он работал, закрыли на карантин.
Также пока приостановлена запись на прием в "Электронной очереди" в этом отделе. Людей просят обращаться в другие подразделения Миграционной службы в Харькове и Харьковской области.
По словам пресс-секретаря УГМС в Харьковской области Гаги Кикнадзе, дезинфекцию в здании подразделения уже провели. Сотрудники выйдут на работу, как только ПЦР-тесты у заболевшего и контактных лиц будут отрицательными.
О том, когда отдел возобновит работу, в Миграционной службе пообещали сообщить дополнительно.
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