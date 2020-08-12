12.08.2020 14:51

В Харькове подразделение миграционной службы прекратило прием граждан

У одного из сотрудников ГМС выявили коронавирус.



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Людей не будут пускать в здание в связи с усилением карантинных мероприятий.

Государственная миграционная служба приостановила прием граждан в отделе оформления документов № 2 на проспекте Независимости, 5 в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Коронавирус выявили у одного из сотрудников миграционной службы. Подразделение, в котором он работал, закрыли на карантин.

Также пока приостановлена запись на прием в "Электронной очереди" в этом отделе. Людей просят обращаться в другие подразделения Миграционной службы в Харькове и Харьковской области.

По словам пресс-секретаря УГМС в Харьковской области Гаги Кикнадзе, дезинфекцию в здании подразделения уже провели. Сотрудники выйдут на работу, как только ПЦР-тесты у заболевшего и контактных лиц будут отрицательными.

О том, когда отдел возобновит работу, в Миграционной службе пообещали сообщить дополнительно.

Задать все интересующие вопросы можно по телефонам "горячей линии": (057) 705 52 80 и (057) 731 19 03.