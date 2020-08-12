Харьковчанин стал заместителем министра

Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании поддержал назначение пятерых высокопоставленных чиновников, в том числе харьковчанина Виталия Немилостивого.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Свою карьеру мужчина начинал в России, но с конца 90-х работает в нашей стране. Он руководил корпорацией "УкрИннМаш", а также харьковскими заводами транспортного оборудования и имени Малышева. В 2012 году Виталий Немилостивый был избран народным депутатом от "Блока Юлии Тимошенко", однако позднее вышел из одноименной фракции.
Харьковчанина назначили заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Вместе с ним помогать Олегу Урускому будут Юрий Петровский и бывший и.о. министра обороны Валерий Иващенко. Государственным секретарем стал Игорь Яковлев, ранее занимавший должность в Госэкоинспекции.
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