11.08.2020 17:25

Сформированы территориальные избирательные комиссии в Харьковской области: кто вошел

На заседании 10 августа ЦИК утвердила 25 территориальных избирательных комиссий в Харьковской области.



://facebook.com

Постановлением ЦИК № 172 от 10 августа 2020 года в Харьковской области созданы 25 ТИКов. Раньше их было 14 — по количеству мажоритарных округов.

На заседании 10 августа Центральная избирательная комиссия Украины создала и сформировала состав территориальных избирательных комиссий для проведения местных выборов.

"Рассмотрев соответствующие представления местных организаций политических партий, учитывая результаты проведенного жеребьевки и соответствующие отклонения, Комиссия создала и сформировала состав 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины", — сообщили в ЦИК.

По официальной информации ЦИК, были сформированы 22 областных, 119 районных, 381 городская и 10 районных в городе Киеве избирательных комиссий для организации подготовки и проведения выборов 25 октября 2020 года.

КТО ВОЗГЛАВИЛ

В Харьковской области создали 25 ТИКов, куда вошли члены почти 60 партий. Больше всего глав комиссий — у пяти всеукраинских партий: 5 ТИКов возглавили члены партии "Голос", по четыре от "Слуги народа", "Оппозиционной платформы — за Жизнь", "Европейской Солидарности" и "Батьківщини". У партий "За майбутнє" (новый политический проект Коломойского во главе с Игорем Палицей) и "Солідарність жінок України" (партия зарегистрирована в Днепропетровской области, руководитель Галина Суменкова) — по два руководителя.

КТО "ВНУТРИ"

Состав ТИК — очень разношерстный. Самое большое представительство по всем районам — у партии Владимира Зеленского "Слуга народа", всего 56 человек. Кроме того, больше всего делегировали своих людей работать на выборах 25 октября партии "Европейская Солидарность" (53), "ОПЗЖ" (52), по 50 — у "Голоса" и "Батьківщини", больше 20 у "За майбутнє" и "Солідарності жінок України".

Также в ТИКах Харьковской области замечены члены следующих партий: "Довіряй ділам" (4), "Блок Кернеса – Успішний Харків" (3), "Наші" (3), "Самопоміч" (2), "Наш край" (2), "Блок Світличної разом" (2), "Партія Шарія" (2), "Українська стратегія Гройсмана" (2), "Радикальна партія Олега Ляшка" (1), "Удар" (1) и "Свобода" (1).

Есть члены ТИКов и от менее известных партий — "Віче", "Молодий Харків" (возглавляет человек Кернеса Богдан Гладких), "Єдина країна", "Зелена планета", "Соціалісти", "Справжні дії", "Успішна країна", "Громада і закон", "Партія українського народу", "Партія національного егоїзму", "Єдина Альтернатива", "Совість України", "Всеукраїнське об’єднання "Громадський контроль", Селянська партия, партия Зелених, "Партія миру та розвитку", "Країна", "Перемога Пальчевського", "Рівне разом", "Велика країна", "Вимагаємо змін", партия Труда, "Піратська партія України", Ліберальна партия, "Команда Симчишина", "Конкретних справ", партия Пенсіонеров, "Час змін", "Національно-демократичне обєднання "Україна", "Щаслива Україна", "Нова політика", "Українська православна асамблея", "Відродження і розвиток", "Порядок", "Наш дім — Одеса", "Партія місцевого самоврядуваня", "Громадянське суспільство", "Нове життя", "Рідне місто", "Народ", "Нові обличчя".

Самым младшим членом ТИКа в Харьковской области стал 18-летний Евгений Пархоменко от "ОПЗЖ" — он вошел в Харьковский областной ТИК. Самые старшие — 82-летние Владимир Данилов от Селяньської партии и Раиса Киреева от "Батьківщини" вошли в состав Купянского районного ТИКа и Барвенковского городского ТИКа соответственно.