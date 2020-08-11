На Безлюдовке, где утонул ребенок, спасатели провели профилактические мероприятия (ФОТО)

11 августа инспекторским составом Харьковского районного управления ГСЧС проведены профилактические мероприятия в местах отдыха граждан на водных объектах. Цель мероприятия прежде всего является предупреждение трагических случаев отдыхающих во время пребывания в воде.
Специалистами ГСЧС были осмотрены пляже Безлюдовского водохранилища Харьковского района, именно то водоем, где накануне во время купания погиб 10-летний мальчик.
На данном водохранилище, особенно в период выходных дней, можно наблюдать большое скопление отдыхающих, где посетителями становятся не только местные жители, но и граждане соседних населенных пунктов.
В ходе проведения профилактического мероприятия с арендаторами водохранилища были проведены беседы по соблюдению всех необходимых правил для своих посетителей и соблюдения в надлежащем состоянии мест отдыха во время купального сезона.
Отдыхающим также напомнили о надлежащем соблюдении правил безопасности жизнедеятельности на водных объектах с вручением соответствующих инструкций.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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