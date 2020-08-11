11.08.2020 17:03

На Безлюдовке, где утонул ребенок, спасатели провели профилактические мероприятия (ФОТО)

11 августа инспекторским составом Харьковского районного управления ГСЧС проведены профилактические мероприятия в местах отдыха граждан на водных объектах. Цель мероприятия прежде всего является предупреждение трагических случаев отдыхающих во время пребывания в воде.



// ГСЧС

Специалистами ГСЧС были осмотрены пляже Безлюдовского водохранилища Харьковского района, именно то водоем, где накануне во время купания погиб 10-летний мальчик.



На данном водохранилище, особенно в период выходных дней, можно наблюдать большое скопление отдыхающих, где посетителями становятся не только местные жители, но и граждане соседних населенных пунктов.



В ходе проведения профилактического мероприятия с арендаторами водохранилища были проведены беседы по соблюдению всех необходимых правил для своих посетителей и соблюдения в надлежащем состоянии мест отдыха во время купального сезона.



Отдыхающим также напомнили о надлежащем соблюдении правил безопасности жизнедеятельности на водных объектах с вручением соответствующих инструкций.