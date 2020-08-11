В ЦНАПах готовят новые услуги для автомобилистов Харькова, – Геннадий Кернес

Город успешно освоил выдачу внутренних и загранпаспортов в ЦНАПах, и местные власти добавляют новые сервисы, которые востребованы у харьковчан.
Сейчас готовится комплекс услуг для автомобилистов Харькова, сообщил в своем телеграм-канале городской голова Геннадий Кернес.
По словам мэра, в числе новых услуг появятся следующие:
1. Замена водительских прав в центрах административных услуг. Это важно, например, при утере, порче или смене фамилии, когда сдавать экзамен не нужно.
2. Регистрация нового автомобиля или перерегистрация при изменении личных данных владельца. В обоих случаях – без осмотра транспортного средства.
«Подача документов – за раз и в «одно окно» админцентра. Вы сможете получить новые права за 5 дней, а зарегистрировать или перерегистрировать машину – в течение рабочего дня», – отметил Геннадий Кернес.
По его словам, все нужное оборудование для печати документов горсовет приобрел, персонал прошёл обучение.
«Сейчас мы проводим технические работы, отрабатываем взаимодействие с МВД. О старте объявлю дополнительно», – анонсировал новую услугу мэр города.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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