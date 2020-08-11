Главная Новости Власть В ЦНАПах готовят новые услуги для автомобилистов Харькова, – Геннадий Кернес
11.08.2020  14:20   

В ЦНАПах готовят новые услуги для автомобилистов Харькова, – Геннадий Кернес

Город успешно освоил выдачу внутренних и загранпаспортов в ЦНАПах, и местные власти добавляют новые сервисы, которые востребованы у харьковчан.


// city.kharkov.ua

Сейчас готовится комплекс услуг для автомобилистов Харькова, сообщил в своем телеграм-канале городской голова Геннадий Кернес.

По словам мэра, в числе новых услуг появятся следующие:

1. Замена водительских прав в центрах административных услуг. Это важно, например, при утере, порче или смене фамилии, когда сдавать экзамен не нужно.

2. Регистрация нового автомобиля или перерегистрация при изменении личных данных владельца. В обоих случаях – без осмотра транспортного средства.

«Подача документов – за раз и в «одно окно» админцентра. Вы сможете получить новые права за 5 дней, а зарегистрировать или перерегистрировать машину – в течение рабочего дня», – отметил Геннадий Кернес.

По его словам, все нужное оборудование для печати документов горсовет приобрел, персонал прошёл обучение.

«Сейчас мы проводим технические работы, отрабатываем взаимодействие с МВД. О старте объявлю дополнительно», – анонсировал новую услугу мэр города.

Тэги:  кернес, админцентр, услуга, харьков, автомобилисты, цнап
 
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