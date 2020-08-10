В Харьков приедет премьер-министр Денис Шмыгаль

Глава Кабмина посетит несколько заводов и школу для детей с нарушениями зрения.
13 августа с рабочей поездкой в Харьковской области будет Денис Шмыгаль. Он запланировал однодневный визит.
Сначала премьер-министр поедет на Харьковское авиационное производственное предприятие, затем отправится на "Электротяжмаш" и "Турбоатом". После этого премьер-министр проведет совещание о состоянии энергомашиностроительной отрасли в Украине. Последним объектом, который посетит Денис Шмыгаль, станет специальная школа имени Короленко, где учатся дети с нарушением зрения.
Программа визита еще уточняется.
Напомним, 30 июля с рабочей поездкой в Харьковской области был глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. В том числе, он посетил "ФЭД", руководство завода выступило с предложениями к Верховной Раде об улучшении законодательства по развитию экономики в стране. В частности, речь шла о сотрудничестве государственных и частных предприятий, соединении вузовской и фундаментальной наук и укреплении внутреннего рынка.
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