07.08.2020 14:19

Геннадій Кернес: У Харкові не обмежуватимуть рух транспорту через внесення до «червоної» зони

У зв'язку з внесенням Харкова до «червоної» зони через зростання рівня захворюваності на коронавірус, зупиняти метрополітен і наземний громадський транспорт у місті не будуть.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 7 серпня 2020 року, заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес.

«Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їхнього комфортного життя у місті», - підкреслив мер.

Нагадаємо, рішення про визначення статусу «червоної» зони для Харкова було ухвалене сьогодні на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зараз на інтерактивній карті Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, крім Харкова, у «червоній» зоні також знаходяться по одному району в Рівненській і Чернівецькій областях.

Зазначимо, «червона» зона передбачає зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальних центрів тощо.