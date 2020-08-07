Главная Новости Власть Геннадій Кернес: У Харкові не обмежуватимуть рух транспорту через внесення до «червоної» зони
07.08.2020  14:19   

Геннадій Кернес: У Харкові не обмежуватимуть рух транспорту через внесення до «червоної» зони

У зв'язку з внесенням Харкова до «червоної» зони через зростання рівня захворюваності на коронавірус, зупиняти метрополітен і наземний громадський транспорт у місті не будуть.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 7 серпня 2020 року, заявив Харківський міський голова Геннадій Кернес.
 
«Жодних обмежень щодо транспорту в Харкові вводитися не буде. І це не моє передвиборче гасло, а нормальне ставлення до харків'ян і забезпечення їхнього комфортного життя у місті», - підкреслив мер.
 
Нагадаємо, рішення про визначення статусу «червоної» зони для Харкова було ухвалене сьогодні на засіданні державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зараз на інтерактивній карті Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, крім Харкова, у «червоній» зоні також знаходяться по одному району в Рівненській і Чернівецькій областях.
 
Зазначимо, «червона» зона передбачає зупинку громадського транспорту, закриття освітніх установ, ресторанів, торгово-розважальних центрів тощо.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  кернес, карантин, харьков, коронавирус, транспорт
 
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