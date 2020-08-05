05.08.2020 16:32

У місті більше 150 дітей забрали з сімей через загрозу їхньому здоров'ю

Понад 150 дітей були вилучені з сімей через умови, що загрожували їхньому життю і здоров’ю, за останні шість місяців 2020 року.



// city.kharkov.ua

Сьогодні, 5 серпня, члени постійної комісії з питань соціального захисту та охорони здоров’я Харківської міської ради заслухали інформацію про роботу Департаменту служб у справах дітей.

Як повідомила після засідання заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана-Горбунова Рубан, у кожній районній адміністрації є комісія оперативного реагування, яка виїздить до сімей, якщо надходить інформація про дитину, що вона знаходиться у тяжких умовах. У складі комісії працюють представники служби у справах дітей, поліції, райадміністрації, лікарі-педіатри, які можуть на місці дати оцінку ситуації та ухвалити необхідне рішення.

Світлана-Горбунова Рубан зазначила, що комісіям майже щодня доводиться реагувати на подібну інформацію. За останнє півріччя понад 150 дітей були вилучені з сімей, і в останні роки їх кількість тільки зростає.

«Щороку ми вилучаємо дітей із сімей більше, ніж за рік до того, але ми беремо на себе таку відповідальність. Розміщуємо цих дітей у лікарнях, відправляємо до санаторіїв, в один із притулків, які працюють у місті та області, щоб вирішити долю дитину, чи можна її повернути або ж вилучити з сім’ї і надати статус дитини, яка втратила батьківське піклування. Це велика повсякденна робота служби, яка займається захистом прав дітей», - повідомила вице-мер.

Також Світлана-Горбунова Рубан розповіла, що актуальною є проблема психологічного насильства над дітьми, коли дитина страждає від того, що батьки використовують її у своїх цілях. Наприклад, під час розлучення, коли ділять між собою дитину і навіть не думають про її страждання.

«На жаль, не всі батьки виробили філософію стосовно їхніх обов’язків, відповідальності по відношенню до дитини. Тому нам би дуже хотілося, аби у сім’ях складалися такі стосунки, які б працювали на користь дитини, і наша служба у цьому питанні багато працює», - зазначила заступник міського голови.

Вона підкреслила, що для вирішення цієї глобальної проблеми держава має налагодити роботу служб у справах дітей і надати їм можливість мати достатню кількість фахівців, які могли б приходити у такі сімї, працювати з ними і надавати необхідну допомогу. На думку заступника міського голови, підвищувати штрафи для таких сімей не зовсім доцільно, адже людям, які живуть за порогом бідності, немає за що їх сплачувати.

Світлана-Горбунова Рубан зазначила, що якщо хтось став свідком жорстокого поводження з дітьми, то може звернутися до інформаційно-диспетчерської служби «15-62» або зателефонувати до органів виконавчого комітету, які займаються цим питанням. Телефон Департаменту служб у справах дітей: (057) 700-56-59.