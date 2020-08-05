05.08.2020 10:44

Центри адмінпослуг продовжують приймати за попереднім записом

Під час карантину всі центри надання адміністративних послуг здійснюють прийом заявників виключно за попередньою реєстрацією в електронній черзі.



// city.kharkov.ua

Як повідомила директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська, попередньо зареєструватися на прийом можна на сайті ЦНАП або звернувшись до колл-центру за тел.: +38057-725-03-33, +38-063-725-03-33, +38-098-725-03-33, +38-099-725-03-33. Усі громадяни, яким з якихось причин не вдалося попередньо зареєструватися, можуть звернутися безпосередньо до центру, де адміністратори допоможуть їм записатися і проведуть консультацію.

Директор департаменту зазначила, що заявників приймають у всіх 11 центрах надання адміністративних послуг. Щодня до них звертаються від 3-х до 4-х тис. осіб.



Графік роботи ЦНАП:



понеділок і середа: з 9:00 до 18:00;

вівторок і четвер: з 9:00 до 20:00;

п'ятниця: з 9:00 до 16:45.



Також два центри на Гімназійній набережній, 26 і на пр. Тракторобудівників, 144 працюють і по суботах - з 8:00 до 15:45.



Вікторія Китайгородська зазначила, що у всіх центрах надання адміністративних послуг заявники можуть скористатися електронним паспортом «Дія». Найбільше ця послуга затребувана при отриманні готового резулутату, але також електронним паспортом можна скористатися при подачі документів.



«Хочу нагадати, що велика кількість таких популярних послуг, як довідки про реєстрацію місця проживання, склад сім'ї можна отримати в електронному вигляді через Портал електронних сервісів міста Харкова. Ми бачимо, що все більше людей користуються електронними сервісами», - зазначила директор департаменту.