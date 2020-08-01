Геннадій Кернес привітав із днем народження почесного харків'янина Олега Дьоміна

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 1 серпня, привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова, Почесного громадянина Харківської області Олега Дьоміна.
«Завдяки багаторічній плідній праці Ви здобули авторитет, повагу і визнання серед колег та громадськості. Нехай Ваш життєвий досвід та ділові якості будуть зразком для молодого покоління, а підтримка близьких надає сил і наснаги.
Міцного здоров’я та благополуччя, миру і злагоди Вам та Вашим рідним!» - сказано у привітанні міського голови.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Первый уик-энд августа будет дождливым, с грозами.
О том, насколько «мокрой» будет осень, судили по погоде в 1 августа.
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