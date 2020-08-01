01.08.2020 11:50

Геннадій Кернес привітав із днем народження почесного харків'янина Олега Дьоміна

Харківський міський голова Геннадій Кернес сьогодні, 1 серпня, привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова, Почесного громадянина Харківської області Олега Дьоміна.



// city.kharkov.ua

«Завдяки багаторічній плідній праці Ви здобули авторитет, повагу і визнання серед колег та громадськості. Нехай Ваш життєвий досвід та ділові якості будуть зразком для молодого покоління, а підтримка близьких надає сил і наснаги.



Міцного здоров’я та благополуччя, миру і злагоди Вам та Вашим рідним!» - сказано у привітанні міського голови.