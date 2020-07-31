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31.07.2020  14:02   

19 серпня відбудеться сесія міської ради

Тридцять сьома сесія Харківської міської ради VII скликання відбудеться 19 серпня у сесійній залі (пл. Конституції, 7).


// city.kharkov.ua

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Геннадій Кернес.

У порядку денному - 76 питань, а також «Різне».

Початок сесії - о 10:00.

Источник:   ХМР
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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