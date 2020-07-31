31.07.2020 11:02

Харківські комунальні підприємства переходять на електронний документообіг

До системи електронного документообігу приєдналися п'ять комунальних підприємств Харкова.



// city.kharkov.ua

Як повідомили в КУ «Офіс реформ Харкова», на систему електронного документообігу вже перейшли КП «Міський інформаційний центр», КП «Сучасне місто», КП «Комплекс з вивезення побутових відходів», КП «Харківводоканал» та КП «Харківські теплові мережі».

В установі зазначили, що клієнти цих компаній, суб'єкти господарської діяльності, можуть підключитися до переходу на електронний документообіг, виконавши низку дій:

- перейти на сторінку проєкту;

- заповнити код ЄДРПОУ;

- ввести e-mail підприємства;

- підтвердити реєстрацію за допомогою електронного цифрового підпису.



У «Офісі реформ» зазначили, що електронний документообіг дозволяє економити час і кошти, дає можливість в режимі реального часу стежити за статусом обробки документа (підписання, узгодження, внесення поправок, відхилення або додавання коментарів), зберігати електронні документи протягом терміну дії договору, можливість працювати з документами в режимі 24/7 з будь-якої точки світу зі смартфона, планшета, комп'ютера тощо.



Нагадаємо, що проєкт «Електронний документообіг» реалізується в Харкові з метою забезпечення впровадження засад державної політики цифрового розвитку і використання цифрових технологій та підвищення рівня комфорту проживання жителів міста в рамках розпорядження Харківського міського голови Геннадія Кернеса за підтримки Департаменту цифрової трансформації.