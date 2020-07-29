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29.07.2020  16:06   

В четверг в Харькове – Глава Верховной Рады

30 июля Дмитрий Разумков осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.


//kharkivoda.gov.ua
В ходе визита председатель Верховной Рады ознакомится с работой предприятий «Хартрон» и «ФЭД» и посетит ГП «Харьковский завод специальных машин» и «Чугуевский авиационный ремонтный завод».

Кроме того, глава парламента посетит Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и примет участие в круглом столе по интеграции производства и науки ради устойчивого развития экономики.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  рабовий визит, разумков, харьков
 
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