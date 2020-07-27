Ветераны Второй мировой из Харьковщины получили пожизненные государственные стипендии

Об этом говорится в Указе Президента Украины №292/2020.
- Борщу Ивану Наумовичу,
- Воробьевой Софии Пантелеевне,
- Галушко Ивану Яковлевичу,
- Зинченко Михаилу Васильевичу,
- Овсепяну Айказу Аракеловичу,
- Сердюкову Якову Артемовичу.
Если хотите сегодня что-нибудь организовать, четко формулируйте: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит.
В Харькове ясному утру придет на смену пасмурный день, но к вечеру облака должны рассеяться. Без осадков.
27 июля 1900 года выходец из Гамбурга, американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер.
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