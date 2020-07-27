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27.07.2020  11:15   

Ветераны Второй мировой из Харьковщины получили пожизненные государственные стипендии

Об этом говорится в Указе Президента Украины №292/2020.


// ХОГА
Так, пожизненные государственные стипендии участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939 - 1945 гг. назначены:

- Борщу Ивану Наумовичу,

- Воробьевой Софии Пантелеевне,

- Галушко Ивану Яковлевичу,

- Зинченко Михаилу Васильевичу,

- Овсепяну Айказу Аракеловичу,

- Сердюкову Якову Артемовичу.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  указ, президент, харьков, ветераны, стипендия
 
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