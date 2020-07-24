24.07.2020 15:41

Ігор Терехов зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджана в Україні Ельмірою Ахундовою (ФОТО)

Харків і Азербайджан розвиватимуть економічне співробітництво.



//city.kharkov.ua

Це перший ознайомлювальний візит посла у Харків. У зустрічі також взяв участь Почесний консул Азербайджанської Республіки в Харкові Афган Салманов.

Як повідомила Ельміра Ахундова, вона вивчає перспективні напрямки співпраці між містами двох країн. Посол запропонувала місту підготувати пакет пропозицій, і вони можуть бути озвучені на зустрічі Міністра енергетики Азербайджанської Республіки Парвіза Шахбазова та Міністра інфраструктури України Владислава Криклія, яка повинна відбутися найближчим часом.

У свою чергу перший віце-мер Харкова Ігор Терехов розповів про масштабні інфраструктурні проєкти, які реалізуються в Харкові, про науковий і промисловий потенціал міста. Сторони обговорили можливість співпраці в IT-сфері та економіці, можливість обміну бізнес-делегаціями.

Ігор Терехов зазначив, що для Харкова важливо відновити економічні відносини з Азербайджаном. До складу делегації, яку планується направити в цю країну, могли б увійти бізнесмени і представники IT-сфери. Також він зазначив, що після закінчення карантинних обмежень необхідно відновити затребуваний раніше авіарейс Харків-Баку.

«Потрібно на міжрегіональному рівні вибудувати таку систему народної дипломатії, яка б розвивала економічні і політичні зв'язки. Подумаємо, які міжмуніципальні програми ми можемо вести і розвивати. Ми опрацюємо всі ці питання, і ви отримаєте пропозиції, які можна реалізувати», - зазначив перший віце-мер.

Також він повідомив, що міська рада хотіла б встановити побратимські відносини з великим містом в Азербайджані, а раніше вже починала будувати такі відносини з Баку. «У пріоритеті хотіли б встановити партнерські відносини з Баку, адже у нас багато столиць-побратимів», - підкреслив Ігор Терехов.

Посол пообіцяла надати необхідне сприяння в цьому питанні. За її словами, Харків і Азербайджан пов'язують хороші людські відносини. Близько 3 тис. азербайджанських студентів навчаються у харківських вишах, багато азербайджанців тут живуть і працюють.

«Це наше спільне майбутнє і потенціал. Що стосується економіки, я дотримуюся тієї думки, що теорія малих справ краще, ніж глобальні проєкти. Економіка зближує найбільше. Може, ми вийдемо на міжрегіональний бізнес-форум. Я б дуже хотіла, щоб ваші бізнесмени, директори промислових підприємств відвідали наше місто і зустрілися з нашими діловими людьми. Хотілося, щоб між Харковом і Баку був підписаний меморандум про культурно-економічне співробітництво. У всякому разі, я все зроблю для того, щоб це здійснилося», - підсумувала Ельміра Ахундова.

Довідка. Ельміра Ахундова призначена Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Україні в березні 2020 року відповідно до розпорядження Президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Ельміра Ахундова була власним кореспондентом Літературної газети по Азербайджану, власним кореспондентом Радіо «Свобода». З 2002 року - доцент кафедри теорії і практики перекладу Бакинського слов'янського університету. З 2005 по 2020 рр. - депутат Міллі меджлісу Азербайджану. Була членом Комітету Міллі меджлісу з праці і соціальної політики та членом Комітету з культури. Також була керівником парламентської групи дружби Азербайджан-Люксембург, заступником голови Комісії з питань культури, інформації, туризму і спорту Міжпарламентської асамблеї СНД. Член Комісії з помилування при президенті Азербайджану.

25 травня 2018 року за великі заслуги в розвитку азербайджанської літератури Ельмірі Ахундовій було присвоєно почесне звання «Народний письменник».