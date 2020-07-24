Главная Новости Власть Геннадий Кернес анонсировал новую экскурсию с Максимом Розенфельдом (ВИДЕО)
24.07.2020  14:32   

Геннадий Кернес анонсировал новую экскурсию с Максимом Розенфельдом (ВИДЕО)

Новый ролик на странице Геннадий Кернеса в YоuTube посвящен символу Харькова – Госпрому.


// Facebook
Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал на своей странице в Facebook.

«Вместе с Максимом Розенфельдом подготовили для вас третий выпуск харьковских историй «Джаз в бетоне». Это сюжет про одну из самых ярких достопримечательностей нашего города, особый символ первой столицы – Госпром.

Смотрите по ссылке и делитесь впечатлениями в комментариях.», – написал он.

Тэги:  кернес, розенфельд, экскурсия, харьков
 
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