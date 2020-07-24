Геннадий Кернес анонсировал новую экскурсию с Максимом Розенфельдом (ВИДЕО)

Новый ролик на странице Геннадий Кернеса в YоuTube посвящен символу Харькова – Госпрому.
«Вместе с Максимом Розенфельдом подготовили для вас третий выпуск харьковских историй «Джаз в бетоне». Это сюжет про одну из самых ярких достопримечательностей нашего города, особый символ первой столицы – Госпром.
Смотрите по ссылке и делитесь впечатлениями в комментариях.», – написал он.
В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без осадков.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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