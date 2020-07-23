Главная Новости Власть Программу ипотечного жилищного кредитования ждут изменения к лучшему, – Геннадий Кернес
23.07.2020  11:59   

Программу ипотечного жилищного кредитования ждут изменения к лучшему, – Геннадий Кернес

На ближайшей сессий Харьковский горсовет примет решение о беспроцентном предоставлении ипотечного кредита на пять лет.


// Facebook

Об этом мэр Харькова написал в своем телеграм-канале.

«На августовской сессии мы примем решения, позволяющие всем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, взять кредит на квартиру, который первые пять лет будет беспроцентным. То есть выплачиваться будет только тело кредита», – сообщил Геннадий Кернес.

По его словам, переговоры с банками-участниками этой программы завершены полным согласием по этому вопросу.

«Уверен, данное решение позволит большему количеству харьковчан, которые попадают под действие программы, купить себе новое жилье», – резюмировал мэр.

Также на сессии планируется расширить список харьковчан, которые имеют возможность принять участие в программе ипотечного жилищного кредитования. В него добавят переселенцев, включенных в реестр участников городской программы доступного жилья. «Считаю это справедливым и правильным», – отметил Кернес.

Городской голова также напомнил, что в городе продолжают в полном объеме действовать программа молодежного жилищного кредитования, программа доступного жилья для работников бюджетных учреждений, коммунальных предприятий, профессорско-преподавательского состава ВУЗов, участников боевых действий в зоне проведения ООС, переселенцев, работников промышленных предприятий и строительных организаций независимо от формы собственности.

Тэги:  кернес, кредит, ипотека, херьков, рессия, горсвет, решение
 
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