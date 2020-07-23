Программу ипотечного жилищного кредитования ждут изменения к лучшему, – Геннадий Кернес

На ближайшей сессий Харьковский горсовет примет решение о беспроцентном предоставлении ипотечного кредита на пять лет.
Об этом мэр Харькова написал в своем телеграм-канале.
«На августовской сессии мы примем решения, позволяющие всем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, взять кредит на квартиру, который первые пять лет будет беспроцентным. То есть выплачиваться будет только тело кредита», – сообщил Геннадий Кернес.
По его словам, переговоры с банками-участниками этой программы завершены полным согласием по этому вопросу.
«Уверен, данное решение позволит большему количеству харьковчан, которые попадают под действие программы, купить себе новое жилье», – резюмировал мэр.
Также на сессии планируется расширить список харьковчан, которые имеют возможность принять участие в программе ипотечного жилищного кредитования. В него добавят переселенцев, включенных в реестр участников городской программы доступного жилья. «Считаю это справедливым и правильным», – отметил Кернес.
Городской голова также напомнил, что в городе продолжают в полном объеме действовать программа молодежного жилищного кредитования, программа доступного жилья для работников бюджетных учреждений, коммунальных предприятий, профессорско-преподавательского состава ВУЗов, участников боевых действий в зоне проведения ООС, переселенцев, работников промышленных предприятий и строительных организаций независимо от формы собственности.
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