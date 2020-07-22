Главная Новости Власть Карантин продлен до 31 августа
22.07.2020  15:31   

Карантин продлен до 31 августа

Кабинет министров продолжил адаптивный карантин до 31 августа.


// Facebook

Соответствующее постановление разработало Министерство здравоохранения.

Документ приняли с доработкой в один день.

«Это новое постановление, которое предлагается применить с 1 августа по 31 августа, оно будет регламентировать установление карантина на территории Украины. В чем отличие – в зависимости от эпидемической ситуации в регионе устанавливается зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень эпидемической опасности», – отметил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и будет утверждаться нацкомиссией.

Министр здравоохранения добавил, что при обозначении уровня опасности на «зеленом», «желтом», «красном» или «оранжевом» уровне будут учитываться четкие индикаторы нескольких критериев: загруженность коек (не более 50%), среднее количество тестирований ( не менее 24 на 100 тыс. населения), коэффициент выявленных случаев (не более 11%) и динамика заболевания (рост не более 10%).

Когда нет превышений – область и все его районы находятся в зеленой зоне, в которой действуют следующие ограничения:
– в общественных местах нужно находиться в масках или респираторе,
– проведение массовых мероприятий при условии не более 1 человека на 5 кв. м,
– проведение мероприятий в кинотеатрах/театрах с заполненностью на 50%,
– перевозки пассажиров только в рамках сидячих мест.

Степанов добавил, что регионы, которые постоянно находятся в зеленой зоне, не требуют вмешательства и усиления отдельных противоэпидемических мероприятий на нацуровне.

Если начинают изменяться индикаторы 5 дней подряд, то начинается переход в желтый или оранжевый, или красный уровни.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  коронавирус, карантин, продлен
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.07 Медицина У Харкові зафіксовано понад 2300 випадків захворювання на коронавірус 22.07 Медицина +1 смерть от коронавируcа: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 22 июля 22.07 Медицина Медики назвали первый признак коронавируса
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 