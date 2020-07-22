22.07.2020 11:59

Ночью на строительстве новой дороги пытались поджечь технику: заявление Харьковского горсовета (Добавлены ФОТО)

Личности поджигателей устанавливаются. Работы не прекращены.



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Сегодня в 3:50 утра на строительной площадке новой дороги в районе метро «Киевская» была попытка поджога строительной техники. Неизвестные – надеемся, пока – через забор кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в следствии чего загорелись три грузовика. Благодаря своевременным действиям охраны, огонь был оперативно погашен, но техника существенно пострадала. Сейчас на месте происшествия работает полиция, а те машины, которые обошел огонь, продолжают строить необходимую Харькову дорогу. Работы не прекращены.



В связи с утренним поджогом Харьковский городской совет заявляет следующее:



Эта дорога предусмотрена Генеральными планами строительства Харькова 1953, 1986, 2004 и 2013 годов. И она будет построена, как бы этому не сопротивлялся тот, кто украл у города землю под свой рынок, незаконно построил на ней торговые павильоны и теперь сдаёт их втридорога мелкому бизнесу. Как показывает история, поджег машин – любимый способ народного депутата Александра Фельдмана запугивать конкурентов и недовольных ситуацией на рынке «Барабашово». Мы понимаем, что за сегодняшней попыткой поджога стоит именно Фельдман и Ко. Мы это докажем всеми имеющимися в нашем распоряжении законными способами.



Фельдман и Ко – беспринципные дельцы, которые чужими руками, бросившими бутылки с зажигательной смесью, фактически объявили войну городу и интересам харьковчан.



Утренний поджог – это попытка пошатнуть имидж Харькова, как надежного делового партнера, что подтверждено многочисленными международными рейтингами и сотрудничеством города с такими авторитетными организациями, как Мировой Банк, Европейский Инвестиционный Банк и многими другими. За попытку ущерба деловой репутации Харькова придется ответить. Мы обращаемся к органам правопорядка как можно быстрее и тщательнее провести расследование этого инцидента. Так же просим полицию рассмотреть все заявления о поджогах машин оппонентов Александра Фельдмана, работающих на рынке «Барабашово». Вы наверняка увидите в этих поджогах систему.



Вдохновители, заказчики и спонсоры протестов против строительства новой дороги слишком хорошо известны, чтобы избежать наказания. Как и главный выгодополучатель срыва строительства – Александр Фельдман, который должен денег всему миру.



Еще раз отметим – дороге быть, как бы этому ни противились вороватые любители муниципальной земли и нанятые ими псевдоактивисты. И предостерегаем – начатая вами война против интересов Харькова и харьковчан ничем хорошим для вас не закончится! Фельдман и его подручные будут наказаны.