21.07.2020 13:19

Геннадий Кернес: Мы продолжаем упрощать систему получения медицинских услуг (ВИДЕО)

Мэр Харькова опубликовал пост, посвященный внедрению видеосвязи в ходе реализации Городской реформы медицины.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей странице в Телеграмм.

"Уже больше трёх месяцев в Харькове работает медсистема https://helsi.me/

Это первый шаг внедрения Городской реформы медицины.

Мы продолжаем упрощать систему получения медицинских услуг.

Недавно начали тестировать видеоприемы и уже есть первые результаты.Теперь более 300 врачей проводят онлайн-консультации.

Видеосвязь – это важный элемент для доступной коммуникации врача и пациента.

Моя команда работает над тем, чтобы подключить всех врачей первичного звена к видеоприёмам.

Спрашивайте у своего семейного врача, проводит ли он уже консультацию онлайн и получайте медицинские услуги с комфортом.

Любить Харьков – работать для людей!"