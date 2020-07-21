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21.07.2020  13:19   

Геннадий Кернес: Мы продолжаем упрощать систему получения медицинских услуг (ВИДЕО)

Мэр Харькова опубликовал пост, посвященный внедрению видеосвязи в ходе реализации Городской реформы медицины.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на своей странице в Телеграмм.
   
"Уже больше трёх месяцев в Харькове работает медсистема https://helsi.me/  
 
Это первый шаг внедрения Городской реформы медицины. 
 
Мы продолжаем упрощать систему получения медицинских услуг. 
 
Недавно начали тестировать видеоприемы и  уже есть первые результаты.Теперь более 300 врачей проводят онлайн-консультации.
 
Видеосвязь – это важный элемент для доступной коммуникации врача и пациента. 
 
Моя команда работает над тем, чтобы подключить всех врачей первичного звена к видеоприёмам. 
 
Спрашивайте у своего семейного врача, проводит ли он уже консультацию онлайн и получайте медицинские услуги с комфортом.
 
Любить Харьков – работать для людей!"
 
Тэги:  кернес, медицина, харьков, новации
 
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