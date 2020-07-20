20.07.2020 14:03

Геннадий Кернес: У нас есть все условия для спортивного развития каждого харьковчанина

Городской голова Геннадий Кернес на своей странице в соцсети поделился, что гордится спортивными достижениями харьковчан.



// city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил пост на своей странице в Facebook



«Харьков – спортивный город. Город с чемпионами, командами-победителями.



У нас есть все условия для спортивного развития каждого харьковчанина – независимо от возраста, физических возможностей или изначальной подготовки.



Я горжусь достижениями харьковчан и всегда поддерживаю спортивные инициативы.



Успешный город – успешные люди!», – написал он.



