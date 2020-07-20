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20.07.2020  14:03   

Геннадий Кернес: У нас есть все условия для спортивного развития каждого харьковчанина

Городской голова Геннадий Кернес на своей странице в соцсети поделился, что гордится спортивными достижениями харьковчан.


// city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил пост на своей странице в Facebook

«Харьков – спортивный город. Город с чемпионами, командами-победителями.

У нас есть все условия для спортивного развития каждого харьковчанина – независимо от возраста, физических возможностей или изначальной подготовки.

Я горжусь достижениями харьковчан и всегда поддерживаю спортивные инициативы.

Успешный город – успешные люди!», – написал он.

Тэги:  кернес, соцсети, спорт, харьков
 
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