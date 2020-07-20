Геннадий Кернес: У нас есть все условия для спортивного развития каждого харьковчанина

Городской голова Геннадий Кернес на своей странице в соцсети поделился, что гордится спортивными достижениями харьковчан.
Мэр Харькова Геннадий Кернес разместил пост на своей странице в Facebook
«Харьков – спортивный город. Город с чемпионами, командами-победителями.
У нас есть все условия для спортивного развития каждого харьковчанина – независимо от возраста, физических возможностей или изначальной подготовки.
Я горжусь достижениями харьковчан и всегда поддерживаю спортивные инициативы.
Успешный город – успешные люди!», – написал он.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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