Геннадий Кернес сообщил о запуске сайта для сбора идей по развитию Харькова

Мэр и его команда сформировали 5 основных векторов развития Харькова.
Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.
Мэр Харькова отметил, что он со своей командой сформировали 5 основных векторов развития Харькова:
1. Комфортный город для жизни и развития
2. Город инноваций и трендов
3. Город, который заботится о вас
4. Безопасный город днем и ночью
5. Европейский город уже сегодня
«У Харькова много достижений и мы каждый день работаем во имя новых побед. Уверен, вы замечаете это каждый день. Работа продолжается. В эти пять направлений мы вложим максимум усилий и будем работать на результат.
И только вместе с вами мы добьемся поставленных целей. Чтобы вы внесли предложения в нашу программу - я запускаю сайт. Переходите по ссылке https://uspishnyi-kharkiv.com и проходите опрос.
Будущее Харькова создает каждый харьковчанин!», – написал он.
День обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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