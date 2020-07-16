16.07.2020 16:01

Геннадий Кернес сообщил о запуске сайта для сбора идей по развитию Харькова

Мэр и его команда сформировали 5 основных векторов развития Харькова.



// Facebook

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.

Мэр Харькова отметил, что он со своей командой сформировали 5 основных векторов развития Харькова:



1. Комфортный город для жизни и развития

2. Город инноваций и трендов

3. Город, который заботится о вас

4. Безопасный город днем и ночью

5. Европейский город уже сегодня



«У Харькова много достижений и мы каждый день работаем во имя новых побед. Уверен, вы замечаете это каждый день. Работа продолжается. В эти пять направлений мы вложим максимум усилий и будем работать на результат.



И только вместе с вами мы добьемся поставленных целей. Чтобы вы внесли предложения в нашу программу - я запускаю сайт. Переходите по ссылке https://uspishnyi-kharkiv.com и проходите опрос.



Будущее Харькова создает каждый харьковчанин!», – написал он.