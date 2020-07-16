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16.07.2020  16:01   

Геннадий Кернес сообщил о запуске сайта для сбора идей по развитию Харькова

Мэр и его команда сформировали 5 основных векторов развития Харькова.


// Facebook

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook.

Мэр Харькова отметил, что он со своей командой сформировали 5 основных векторов развития Харькова:

1. Комфортный город для жизни и развития
2. Город инноваций и трендов
3. Город, который заботится о вас
4. Безопасный город днем и ночью
5. Европейский город уже сегодня

«У Харькова много достижений и мы каждый день работаем во имя новых побед. Уверен, вы замечаете это каждый день. Работа продолжается. В эти пять направлений мы вложим максимум усилий и будем работать на результат.

И только вместе с вами мы добьемся поставленных целей. Чтобы вы внесли предложения в нашу программу - я запускаю сайт. Переходите по ссылке https://uspishnyi-kharkiv.com и проходите опрос.

Будущее Харькова создает каждый харьковчанин!», – написал он.

Тэги:  кернес, сайт, харьков
 
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