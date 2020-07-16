Понад 2050 випадків захворювання на коронавірус зафіксовано в Харкові

Станом на 16 липня в Харкові з початку епідемії зареєстрований 2051 випадок захворювання на коронавірус.
Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.
Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 4 355 підозр на COVID-19, з яких 2 845 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 168 осіб, з них 161 - жителі Харкова. Також за цей час 1 552 пацієнти одужали, 114 - померли.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 липня в Україні підтверджено 56 455 випадків COVID-19, 28 931 людина одужала, 1 445 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 848 нових випадків.
День обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Ясной погодой день не порадует, зато будет тепло и сухо за счет малоградиентного поля повышенного давления.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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