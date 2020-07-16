16.07.2020 11:23

Понад 2050 випадків захворювання на коронавірус зафіксовано в Харкові

Станом на 16 липня в Харкові з початку епідемії зареєстрований 2051 випадок захворювання на коронавірус.



// city.kharkov.ua

Про це повідомили у Харківському обласному лабораторному центрі.

Всього у Харківській області з початку реєстрації зафіксовано 4 355 підозр на COVID-19, з яких 2 845 випадків підтверджено. Під підозрою залишаються 168 осіб, з них 161 - жителі Харкова. Також за цей час 1 552 пацієнти одужали, 114 - померли.



За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 липня в Україні підтверджено 56 455 випадків COVID-19, 28 931 людина одужала, 1 445 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 848 нових випадків.