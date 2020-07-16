16.07.2020 11:11

У Харкові триває обговорення нової Стратегії міста

Третій круглий стіл в рамках розробки Стратегії міста Харкова до 2030 року «Kharkiv Green Deal», присвячений екології та енергозбереженню, відбувся 15 липня у новому муніципальному стартап-центрі Харкова.



// city.kharkov.ua

В обговоренні взяли участь представники міськради, бізнесу, громадських організацій, екологи та ін.

За словами начальника управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів міськради Вікторії Грецької-Миргородської, обговорювані теми входять до розділу нової стратегії Харкова «STARTegy 2030 «комфортне місто». Вона підкреслила, що в роботі з поліпшення екологічної ситуації в місті Харків бере приклад з таких країн, як Швеція, Щвейцария, Данія, Німеччина, при цьому спираючись на свої особливості і досвід. «Ми намагаємося знаходити унікальні рішення в сфері екології міста, які можуть бути застосовні не тільки в Харкові, але й інших містах», - зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.



Заступник директора Департаменту економіки та комунального майна - начальник управління енергоефективності та енергоменеджменту Дмитро Гармаш нагадав, що міська влада працює над реалізацією Плану сталого енергетичного розвитку Харкова, в рамках якого передбачається зменшення викидів вуглекислого газу на 30% до 2030 року.



«Ця робота включає кілька основних напрямків, серед яких - енергомоніторинг, який забезпечуватиметься зняттям усіх показників в онлайн-режимі. Уже цей крок дозволить економити кошти міського бюджету. Також важливим є енергоменеджмент, який забезпечує зв'язок між усіма міськими структурами, що займаються енергоефективністю. Третій важливий етап реалізації плану - робота з партнерами, а саме - вибудовування відносин міста з бізнесом, громадськими організаціями, молодіжною радою, вишами та ін.», - повідомив Дмитро Гармаш.



В ході круглого столу експерти також обговорили необхідність залучення інвестицій в сферу екології та підвищення енергоефективної грамотності харків'ян, що також дозволить поліпшити екологічну ситуацію в місті. Озвучені напрямки роботи увійдуть до нової Стратегії Харкова.



Нагадаємо, що в місті розробляється нова стратегія розвитку міста «Kharkiv STARTegy 2030». Її обговорення проходить у вигляді круглих столів за участю експертів, представників міської ради і громадськості. Перше обговорення було присвячено сферам житлово-комунального господарства, інженерної інфраструктури та транспорту. Робочу групу з розробки Стратегії розвитку міста очолює Харківський міський голова Геннадій Кернес.