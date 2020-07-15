15.07.2020 14:02

У Харкові відкрили другий Центр доступу до цифрових можливостей

Другий Центр доступу до цифрових можливостей почав працювати сьогодні, 15 липня, у Регіональному центрі послуг (пр. Тракторобудівників, 144).



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, міська влада прагне забезпечити усіх жителів базовим рівнем володіння цифровими навичками, аби кожна людина могла користуватися міськими послугами у сучасному форматі. Для цього у центрі доступу готові надати всю необхідну інформацію, а саме: які міські послуги можна отримувати онлайн і як це зробити, де знайти серіали, що навчають цифровій грамотності, як підвищити рівень своїх цифрових навичок, як записатися на оффлайн-заняття міського курсу з цифрової грамотності тощо.

«Приходьте до нового центру доступу і обов'язково приводьте своїх бабусь чи дідусів, адже там ви отримаєте повноцінне робоче місце і дізнаєтеся багато важливої ​​інформації. А ми продовжуємо працювати над тим, щоб цифрову грамотність міг опанувати кожен харків'янин», - повідомили у департаменті.



Консультації проводяться щодня з 14:00 до 18:00.



Зазначимо, що Центр доступу до цифрових можливостей у Регіональному центрі послуг відкрили у партнерстві з компаніями «IT Cluster» і «Code IT».



Нагадаємо, що перший в Україні Центр доступу до цифрових можливостей почав працювати у червні у Центрі надання адміністративних послуг на Гімназійній набережній, 26.