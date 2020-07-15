У Харкові відкрили другий Центр доступу до цифрових можливостей

Другий Центр доступу до цифрових можливостей почав працювати сьогодні, 15 липня, у Регіональному центрі послуг (пр. Тракторобудівників, 144).
Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, міська влада прагне забезпечити усіх жителів базовим рівнем володіння цифровими навичками, аби кожна людина могла користуватися міськими послугами у сучасному форматі. Для цього у центрі доступу готові надати всю необхідну інформацію, а саме: які міські послуги можна отримувати онлайн і як це зробити, де знайти серіали, що навчають цифровій грамотності, як підвищити рівень своїх цифрових навичок, як записатися на оффлайн-заняття міського курсу з цифрової грамотності тощо.
«Приходьте до нового центру доступу і обов'язково приводьте своїх бабусь чи дідусів, адже там ви отримаєте повноцінне робоче місце і дізнаєтеся багато важливої інформації. А ми продовжуємо працювати над тим, щоб цифрову грамотність міг опанувати кожен харків'янин», - повідомили у департаменті.
Консультації проводяться щодня з 14:00 до 18:00.
Зазначимо, що Центр доступу до цифрових можливостей у Регіональному центрі послуг відкрили у партнерстві з компаніями «IT Cluster» і «Code IT».
Нагадаємо, що перший в Україні Центр доступу до цифрових можливостей почав працювати у червні у Центрі надання адміністративних послуг на Гімназійній набережній, 26.
День хорош для самостоятельных проектов – в общении с коллегами могут ждать не самые приятные моменты. Шумные вечеринки тоже не рекомендуются.
Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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