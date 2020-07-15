Геннадий Кернес: Харьков снова первый

Харьковские медики лидируют в ведении электронной документации.
Об этом Харьковский городской голова сообщил в своем телеграм-канале.
«Национальная служба здоровья Украины опубликовала данные по количеству создания электронных медицинских записей. Харьковская область – первая по показателям. С января по настоящее время в Харьковской области зарегистрировано 3 823 831 записей, из них самом в Харькове – 2 705 537», – рассказал Кернес.
По словам мэра, это говорит о том, что наши медицинские работники успешно адаптируются под современные технологии и способствуют диджитализации Харькова.
«Город вами гордится и благодарит за работу!», – отметил Геннадий Кернес.
День хорош для самостоятельных проектов – в общении с коллегами могут ждать не самые приятные моменты. Шумные вечеринки тоже не рекомендуются.
Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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