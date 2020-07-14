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14.07.2020  14:00   

Геннадій Кернес дав телефон для звернень харків'ян, які постраждали через стихію

Харків'яни, у яких виникли проблеми, пов'язані з нічної стихією і потребують невідкладного вирішення, можуть розраховувати на допомогу міської влади.


// city.kharkov.ua

У своєму Telegram-каналі Харківський міський голова Геннадій Кернес дав номер тел.: (067) 579-47-47, на який можуть телефонувати городяни.

Мер також повідомив, що під час сильних опадів міські служби спрацювали злагоджено, і жодних серйозних аварій або подій зафіксовано не було. Всі підприємства життєзабезпечення Харкова працюють у штатному режимі.

«Минулої ночі у Харкові випало 90 мм опадів. Такого стихійного лиха наше місто не бачило з 1881 року. Щось подібне було у 1995 році, коли внаслідок зливи сталася аварія на Диканівських очисних спорудах. Учорашня стихія зруйнувала дороги, тротуари тощо. Список об'єктів, що потребують ремонту, відомий. Усе буде відновлено і приведено у належний стан», - зазначив Геннадій Кернес.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кернес, непогода, стихия, помощь, телефон, харьков
 
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