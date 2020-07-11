11.07.2020 10:46

У Харкові відкрили кінотеатри і обмежили роботу розважальних закладів

Кінотеатри відновили роботу, а розважальні заклади міста будуть приймати відвідувачів до 23:00.



// city.kharkov.ua

Таке рішення було ухвалене 10 липня на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Як було відзначено в ході засідання, такі заходи обумовлені погіршенням епідемічної ситуації в місті. Зокрема з 2 по 8 липня в Харкові на коронавірус захворіла 271 особа, що складає 87,4% від загальної кількості зафіксованих випадків у регіоні.



У зв'язку з цим комісія ухвалила рішення про заборону роботи розважальних закладів після 23:00. Відвідування кінотеатрів дозволено за умови дотримання безпечної дистанції між глядачами і наявності у них захисних масок. Крім того, обов'язково в установах повинна проводитися дезінфекція.



Ігор Терехов підкреслив, що всі ухвалені раніше на комісії карантинні обмеження також залишаються в силі.