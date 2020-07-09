09.07.2020 19:29

Состоялось внешнее оценивание по истории Украины

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В Украине продолжается третья неделя проведения основной сессии внешнего независимого оценивания. В четверг состоялось тестирование по истории Украины.

Тест по истории Украины состоял из 60 заданий, на выполнение которых участникам было отведено 150 минут.

Результат выполнения заданий №1-30 («История Украины ХХ - начала XXI века») по выбору выпускника может быть засчитан как государственная итоговая аттестация по истории Украины.

Результат выполнения заданий всего теста будет использоваться во время приема в вузы Украины.

Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ЗНО по истории Украины, правильно выполнив все задания №1-30, которые будут засчитываться как государственная итоговая аттестация, равно 47 баллам.

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы - 94 балла.

С целью информирования участников внешнего независимого оценивания 10 июля будут опубликованы правильные ответы на задания теста. См. Ответы на тесты ЗНО.

Установление порога «сдал/не сдал» и определение результатов ЗНО по истории Украины состоится по итогам заседания экспертной комиссии по вопросам определения результатов ЗНО, которое будет проведено 24 июля. В этот же день будут опубликованы таблица соответствия тестовых баллов оценкам по шкале от 1 до 12 баллов и таблица перевода тестовых баллов по истории Украины в рейтинговую оценку по шкале от 100 до 200 баллов.

Результаты тестирования будут размещены на информационных страницах участников ЗНО до 25 июля.

После этого учебные заведения получат результаты государственной итоговой аттестации своих учеников по истории Украины.