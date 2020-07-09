Главная Новости Власть Минюст разгоняет колонию в ближнем пригороде Харькова (ВИДЕО)
09.07.2020  12:34   

Минюст разгоняет колонию в ближнем пригороде Харькова (ВИДЕО)

Дергачевские сидельцы будут разбросаны по другим колониям, а сотрудники уволены, чтобы «оптимизировать» расходы на другие учреждения.


://facebook.com

Министерство юстиции закроет восемь учреждений исполнения наказаний, чтобы "оптимизировать систему и уменьшить текущие и капитальные расходы". Заключенных переведут в другие колонии, а сотрудников уволят и предложат новую работу.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видеокомментарии на странице Минюста, видео обнародовано в Facebook.

"6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений:

  • Ковельская воспитательная колония,
  • Черкасская исправительная колония №62,
  • Дергачевская исправительная колония № 109,
  • Желтоводская исправительная колония №26,
  • Игренский исправительный центр №133,
  • Черноморская исправительная колония №74,
  • Ширяевский исправительный центр №111,
  • Устиновский исправительный центр №37", - отметила Высоцкая.

По ее словам Высоцкой, в ведомстве также разработали план действий после закрытия колоний. В частности, осужденных переместят в другие учреждения исполнения наказаний "с лучшими условиями содержания", а персонал уволят. Отмечается, что сотрудникам предложат работу в ближайших или межрегиональных учреждениях Минюста.

Высоцкая добавила, что это позволит "оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы".

Также, по ее словам, имущественные комплексы учреждений исполнения наказаний, которые закрывают, предложат инвесторам для того, чтобы "улучшать нашу инфраструктуру, в частности, ремонтировать или строить новые следственные изоляторы".

Источник:   Минюст Украины
 Тэги:  дергачи, колония, харьков, оптимизация, разгон
 
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