08.07.2020 17:55

У міськраді спростили оформлення посвідчень для багатодітних сімей

Харків'янам, які подають документи для оформлення посвідчень багатодітної родини, тепер не потрібно брати довідки про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання батьків і дітей.



://city.kharkov.ua

Відповідне рішення про внесення змін до Порядку виготовлення та видачі довідки батьків багатодітної сім'ї та довідки дитини з багатодітної сім'ї було ухвалено сьогодні, 8 липня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.



Як повідомив директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олексій Чубаров, за останні 9 місяців в Харкові багатодітним сім'ям було видано 5 тис. 651 посвідчення. Дане рішення дозволить спростити городянам процес збору документів для оформлення пільгового статусу.



«Тепер співробітники профільного департаменту не будуть требувати ці довідки, а будуть формувати їх самостійно, виходячи з інформації в Реєстрі територіальної громади. Я сподіваюся, що цей процес полегшить харків'янам життя і заощадить час», - підкреслив Олексій Чубаров.



Зазначимо, на сьогоднішній день в місті зареєстровано 5 тис. 150 багатодітних сімей (троє і більше дітей). Вони отримують місцеві пільги на оплату комунальних послуг, проїзд у громадському транспорті, а діти - безкоштовне харчування в школах.



Як зазначив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, мер Геннадій Кернес поставив завдання перед міськими структурами - всі довідки, які видавалися і видаються в Харкові в паперовому вигляді, перевести у цифровий. Для цього в місті більше двох років тому був створений Портал електронних сервісів, де харків'яни можуть самостійно сформувати низку документів в електронному вигляді.



«За цей час на порталі було сформовано 1 млн 200 тис. довідок. Це ті довідки, які раніше видавалися на папері, на які харків'яни витрачали час і сили, відвідуючи центри адмінпослуг та інші установи. Сенс міської концепції в тому, щоб органи влади обмінювалися цією інформацією безпосередньо, не притягуючи до процесу жителів, економлячи їхні час і гроші», - підкреслив Олег Дробот.



Віцемер також зазначив, що на черзі - трансформація в електронний вигляд довідки з місця навчання.



«Харків виступив з ініціативою ліквідувати цю довідку в паперовому вигляді, і ми вже серйозно просунулися в цьому процесі. Наше завдання - залучити відповідні структури, які вимагають цю довідку і формують її, до інформаційного обміну, щоб харків'яни не залучалися до цього процесу. Сподіваюся, що скоро ми доб'ємося своєї мети», - констатував Олег Дробот.