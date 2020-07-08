В Госгеокадастре проверят законность приватизации паев частниками

результатом проверки могут быть сотни отмен актов приватизации и отъем земли под огородами, лесами и пляжами.
В Украине начали создавать реестр лиц, безвозмездно приватизировали землю. В Госгеокадастре заявляют о незаконной приватизации тысяч гектаров.
В Украине будет создана электронная публичная кадастровая карта Украины. К этому времени государство не вела учет граждан, получивших по 2 га земли бесплатно. Об этом «Украинской радио» сообщили в Госгеокадастре, передает «Закон и Бизнес» .
«До сегодняшнего дня в нашем государстве, раздавая сотни тысяч гектаров земли в рамках бесплатной приватизации, нет официального единого реестра граждан, которые получили эти 2 га безвозмездно», - сообщил председатель Держгеокадастру Роман Лещенко, который был назначен на эту должность 10 июня 2020.
«За годы, пока Госгеокадастр был распорядителем, и пока им остается, тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены. Мы говорим о прибрежные зоны, рекреационные зоны, земли Причерноморья и Приазовья, о прекрасном природно-заповедном фонде, начиная от Карпат и заканчивая Пуща-Водицей под Киевом, которые по разным преступные схемы были выведены в частную собственность », - заявил чиновник.
По его словам, ведомство сделает анализ этой ситуации и публично покажет на электронной публичной кадастровой карте Украины. Обещают назвать фамилии, тех кто злоупотреблял правом на получение земли и передать всю информацию о незаконных отвода земель в правоохранительные органы.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
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