В Госгеокадастре проверят законность приватизации паев частниками

В Украине начали создавать реестр лиц, безвозмездно приватизировали землю. В Госгеокадастре заявляют о незаконной приватизации тысяч гектаров.

В Украине будет создана электронная публичная кадастровая карта Украины. К этому времени государство не вела учет граждан, получивших по 2 га земли бесплатно. Об этом «Украинской радио» сообщили в Госгеокадастре, передает «Закон и Бизнес» .

«До сегодняшнего дня в нашем государстве, раздавая сотни тысяч гектаров земли в рамках бесплатной приватизации, нет официального единого реестра граждан, которые получили эти 2 га безвозмездно», - сообщил председатель Держгеокадастру Роман Лещенко, который был назначен на эту должность 10 июня 2020.

«За годы, пока Госгеокадастр был распорядителем, и пока им остается, тысячи гектаров лучших земель Украины были разграблены. Мы говорим о прибрежные зоны, рекреационные зоны, земли Причерноморья и Приазовья, о прекрасном природно-заповедном фонде, начиная от Карпат и заканчивая Пуща-Водицей под Киевом, которые по разным преступные схемы были выведены в частную собственность », - заявил чиновник.