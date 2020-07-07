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07.07.2020  14:24   

Конец обдираловке маршрутчиков - границу на «Гоптовке» вновь можно пересечь пешком

Пешеходный пересечение границы в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области возобновили 7 июля в полночь.


// suspilne.media

Таможня по прежнему работает в режиме карантина. Открытие пешего проход означает, что людям не нужно ждать автобус, который их забирал с границы по расписанию. Теперь они могут самостоятельно перейти границу и добраться до города.

Об этом рассказал пресофицер восточного регионального управления Пограничной службы Максим Бояр.

По его словам, переход открыли 7 июля в полночь: правила позволяют пешее пересечение.

Бояр говорит, очередей на "Гоптовке" сейчас нет. Людям, которые пересекают границу, меряют температуру. Въезд иностранным гражданам в Украину разрешен, если человек имеет медицинское страхование. Для всех предусмотрена обсервациям или самоизоляция с приложением приложении "Действуй дома", подчеркнул пресс-офицер пограничников.

Источник:   suspilne.media
 Тэги:  автобус, гоптовка, харьков, граница, отряд, карантин
 
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