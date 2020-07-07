Оголошено другий набір консультантів з паркування

Харків'яни, які хочуть отримати роботу консультантів з паркування, можуть заповнити анкету онлайн.
Як повідомляється на сторінці Департаменту цифрової інформації у соціальних мережах, оголошена друга хвиля набору консультантів з паркування. Під час першої було отримано понад 30 заявок. З кандидатами провели співбесіди, навчили їх роботі і за підсумками кращих співробітників відібрали в команду.
«І зараз готові отримати нові заявки на офіційне працевлаштування. Нагадуємо про основні вимоги: комунікабельність, корисним буде досвід у продажах та комунікації з різними людьми. Також потрібне вільне володіння українською та російською мовами. Графік роботи - з 9:00 до 18:00, перерва - з 13:00 до 14:00», - розповіли у департаменті про умови роботи консультантів.
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В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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