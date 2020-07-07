07.07.2020 11:17

Геннадий Кернес: Хотелось бы работать, дело делать и добиваться результата

Харьковский городской голова Геннадий Кернес уверен: лучшая оценка работы - это результат.



//izvestia.kharkov.ua

Об этом Геннадий Кернес заявил в интервью, которое дал одному из украинских интернет-изданий. Также мэр Харькова рассказал о своем обычном рабочем дне, об отношении к Президенту Украины.



Его рабочий день составляет 12-14 часов, а подчиненных для решения проблем людей может вызвать даже ночью.



Геннадий Кернес:

Я привык к такому, даже находясь, скажем так в положении ограниченных возможностей, я все равно работаю много и на результат.



Также во время беседы журналистов интересовало - почему и как удается Харькову развиваться, а в столице нет? В этом вопросе, отметил мэр, важна кропотливая и последовательная работа.



Ее Геннадий Кернес начал еще в 1998 году, когда впервые стал депутатом горсовета. Еще тогда он выступал и боролся за то, чтобы Харьков стал успешным городом.



Геннадий Кернес:

Это все программы, которые были разработаны, которые были приняты, которые были профинансированы, которые мы рассматривали, как эффективные и чтобы получить результат. И если пообещать людям, чтобы был результат, а не так, что пообещаешь, а сделаешь там через 20 лет. У нас такого нет. У нас мы говорим и мы делаем.



Также городской голова рассказал о своем отношении к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.



Геннадий Кернес:

Я понимаю какое досталось Владимиру Зеленскому, я имею ввиду не только городское хозяйство, но и областное. Но и внешняя политика, внутренняя и так далее, плюс военные действия на Донбассе, плюс Крым. Я думаю, что те желания, которые высказывает Зеленский вслух - меня устраивают, другое дело как они реализуются. Вот, если взять, допустим, город Харьков. Вот здесь представляли губернатора и здесь было заседание Укроборонпрома. И директор Укроборонпрома пообещал через полгода выплатить зарплату хаевцам, Харьковский авиационный завод, прошло полгода и он свое обещание не выполнил. Намерения, как бы хорошие при Президенте, а как реализуются - не очень. Нет сегодня механизма лоббирования интересов органов местного самоуправления.



Что касается государственной политики, то Геннадий Кернес отметил, что есть президентские инициативы, которые ему импонируют.



Геннадий Кернес:

При Зеленском мы уже имеем в первом чтении закон про народовластие, это референдум всеукраинский. Надеюсь, что будут приняты и местные референдумы. Да, была продана земля, ну разрешение на продажу земли, но это опять-таки это процесс, который просто необходим. Мы не можем стоять на месте.



О деятельности в городе президентской партии и ее инициатив, подчеркнул мэр, он ничего не знает.



Геннадий Кернес:

Я общаюсь по своей мере с губернатором. Губернатор знает про проекты - третьей линии метрополитена, знает, что идет реконструкция зоопарка, знает какие реконструкции идут, я ему про это говорю, он это знает. Где может - помогает, все остальное, то, что именно "Слуга народа", с инициативы "Слуги народа" - я этого не знаю.



А вот работу Кабмина оценивает как неэффективную, считает, что там нет команды. Прокомментировал и бездействие правоохранительных органов во время протестов.



Геннадий Кернес:

Она не только в Киеве, она и в Харькове, и в любом другом городе - полиция не вмешивается тогда, когда активисты что-то делают. У них там, наверное, какой-то сепаратный договор. Вы думаете, что указания сверху? Ну, конечно. Думаю, что местная полиция не будет ничего делать без одобрения верхстоящего руководителя.



Еще журналистов интересовала судьба памятника Маршалу Жукову. Монумент, подчеркнул мэр, на месте.



Геннадий Кернес:

Мы выиграли суд у Кабинета министров. Мы здесь проиграли суд в Харькове, но зато выиграли в Киеве у Кабинета министров. Нет такого перечня, что Жуков должен быть снесен, такого перечня не существует.



Также мэр рассказал, что по его убеждению в новой городского совета имеют шансы войти четыре политические силы. В первую очередь Блок Геннадия Кернеса - Успешный Харьков. Потому что идет на выборы со своей командой и впенений в победе.



Геннадий Кернес:

Хотелось бы работать, работать и дело делать, и достигать результата.



