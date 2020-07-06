Главная Новости Власть Заява міськради: Житлові будинки в зоні будівництва дороги через Барабашово зносити не будуть
06.07.2020  08:02   

Заява міськради: Житлові будинки в зоні будівництва дороги через Барабашово зносити не будуть

Виконавчий комітет Харківської міської рада не приймав рішення про демонтаж житлових будинків і господарських будівель в зоні будівництва нової магістралі через ринок «Барабашово».


// city.kharkov.ua

Невідомі поширюють по місту фейкове рішення виконкому, прийняте нібито на засіданні 26 червня, про демонтаж будинків і господарських будівель, розміщених в зоні будівництва нової магістралі - від вул. Мойсеївськой до вул. Академіка Павлова. Зазначимо, цього дня засідання виконкому в міськраді не проводилося.

Крім того, як повідомили в Департаменті містобудування та архітектури, в місці, де буде проходити нова магістраль, не знаходяться житлові та господарські будівлі.

Також в міськраді наголошують, що неправдиву інформацію поширюють особи, що переслідують свої особисті інтереси і прагнуть спровокувати конфлікт навколо будівництва дороги загальноміського значення, яка необхідна жителям Харкова.

Источник:   ХМР
 Тэги:  горсовет, барабашово, харьков
 
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