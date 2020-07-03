03.07.2020 15:15

В інституті Бокаріуса відзначили професійне свято

Захід з нагоди прийдешнього Дня судового експерта України пройшов 3 липня у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.



://city.kharkov.ua

З професійним святом колектив інституту привітав перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов. Від імені міського голови Геннадія Кернеса він побажав судовим експертам професійних досягнень і подякував за роботу над створенням безпечного міста.



«Наша мета - це безпечний Харків, і саме ви стоїте на сторожі цієї важливої ​​для жителів міста сфери. Дуже вдячні за вашу працю, професіоналізм, з яким ви виконуєте свої обов'язки. Ваша професія - надзвичайно важлива і дуже динамічна, тому що вимагає постійно слідувати за часом і новими технологіями. Завдяки вашій роботі і професійними якостями в місті було розкрито безліч злочинів. Я гордий, що в Харкові працює такий прекрасний науково-дослідний інститут. Я бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, комфортних умов для життя, роботи і розвитку», - зазначив Ігор Терехов.



Він подякував керівництву інституту за роботу колективу і вручив науковому співробітникові лабораторії будівельно-технічних досліджень НДІ Наталії Мацак Подяку міського голови. Експерта нагородили за високий професіоналізм та вагомий внесок у справу правосуддя.



Також співробітники інституту приймали вітання і нагороди від преставників обласної влади, Національної поліції України, Служби безпеки України, Прокуратури Харківської області, колег.



Директор Харківського НДІ судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса Олександр Клюєв зачитав колегам привітання від Міністра юстиції України Дениса Малюська.



«Більшість кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, господарські, цивільні та адміністративні суперечки не могли б бути вирішені без високого наукового потенціалу фахівців експертної галузі, які працюють у державних спеціалізованих установах, і тих, які самостійно на професійній основі займаються експертною діяльністю. Нелегка праця судових експертів високо цінується і має важливе заначеніямі для правового суспільства. У цей святковий день хочу побажати вам благополуччя, особистого щастя, творчого натхнення, високих досягнень у професійній діяльності та успіхів у експертному забезпеченні правосуддя», - було сказано у привітанні.



Після церемонії нагородження в інституті був відкритий Науково-прикладний музей, де зібрані експонати, що ілюструють роботу вчених НДІ.



Крім того, сьогодні в честь професійного свята для кабінету-музею судового медика Миколи Бокаріуса передали його особистий пульсометр і схему приладу, розробленого вченим.



Зазначимо, що День судового експерта України відзначається щорічно 4 липня.



Довідка. У Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса проводиться близько 70 видів експертних досліджень, в тому числі унікальні. За останні п'ять років інститутом виконано понад 60 тис. експертиз, з яких майже половина з кримінальних справ. У 2017 році в НДІ був відкритий кабінет-музей М. Бокаріуса, а в 2019 - пам'ятник видатному криминалісту.