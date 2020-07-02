В сети начал работу информпортала для туристов VISIT Ukraine

На одном ресурсе, информационным партнером которого является Госпогранслужба, собраны важнейшие ответы и полезные ссылки, которые пригодятся для путешествия по Украине.
Портал visitukraine.today разработала Всеукраинская организация VISIT Ukraine при поддержке Государственного агентства развития туризма, Государственной пограничной службы Украины, Министерства инфраструктуры, Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел Украины. Веб-ресурс ориентирован на иностранных туристов, которые планируют визитуваты Украины, а также на украинском, путешествующих за границу.
На портале размещена самая актуальная информация относительно:
– Правил пересечения украинской границы;
– Правил въезда украинский в страны мира;
– Перечень стран «зеленой зоны» и «красной зоны»;
– Правил адаптации карантина, обсервации / самоизоляции;
– Правил поведения в аэропортах
– Правил пребывания в городах, отелях, общественных местах, учреждениях питания и тому подобное;
– Оказания помощи в установлении, авторизации и пользовании мобильным приложением «Действуй дома»;
– Страхования, покрывает лечение COVID-19 и обсервацию.
Также ресурс содержит горячую линию для туристов.
Вся информация на ресурсе обновляется ежедневно и излагается на трех языках - украинском, английском и русском.
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