02.07.2020 09:23

В сети начал работу информпортала для туристов VISIT Ukraine

На одном ресурсе, информационным партнером которого является Госпогранслужба, собраны важнейшие ответы и полезные ссылки, которые пригодятся для путешествия по Украине.



// ГПСУ

Портал visitukraine.today разработала Всеукраинская организация VISIT Ukraine при поддержке Государственного агентства развития туризма, Государственной пограничной службы Украины, Министерства инфраструктуры, Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел Украины. Веб-ресурс ориентирован на иностранных туристов, которые планируют визитуваты Украины, а также на украинском, путешествующих за границу.



На портале размещена самая актуальная информация относительно:



– Правил пересечения украинской границы;

– Правил въезда украинский в страны мира;

– Перечень стран «зеленой зоны» и «красной зоны»;

– Правил адаптации карантина, обсервации / самоизоляции;

– Правил поведения в аэропортах

– Правил пребывания в городах, отелях, общественных местах, учреждениях питания и тому подобное;

– Оказания помощи в установлении, авторизации и пользовании мобильным приложением «Действуй дома»;

– Страхования, покрывает лечение COVID-19 и обсервацию.



Также ресурс содержит горячую линию для туристов.



Вся информация на ресурсе обновляется ежедневно и излагается на трех языках - украинском, английском и русском.