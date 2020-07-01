01.07.2020 13:22

Мэр Харькова расказал о феномене Кернеса

Геннадий Кернес поделился, каким он видит себя на посту городского головы.



// city.kharkov.ua

Существет ли «Феномен Кернеса», мэр Харькова рассказал в интервью программе «ГородХ TV».



«Я бы не сказал, что есть «Феномен Кернеса». Есть городской голова, который за свою каденцию, за ту работу, которую ему доверили харьковчане быть избранным городским головой, работал честно и эффективно», – сказал он.



Также городской голова прокомментировал свой режим работы 24/7.



«Если я не буду находиться в таком динамичном процессе, мне будет скучно, потому что всё должно крутиться, всё должно работать, все должны быть эффективными, порядочными, оперативными, встречаться с людьми должен не только я, но и мои подчиненные, люди должны знать их в лицо», – отметил мэр.

Геннадий Кернес отметил, что еще представляет интересы Харькова во всех структурах власти. «И я веду себя достаточно уверенно, потому что знаю, что за мной стоят люди, и я требую все, что положено Харькову», – резюмировал он.







