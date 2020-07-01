01.07.2020 11:23

Помощь бизнесу во время карантина становится ещё актуальнее, – Геннадий Кернес

На улице Сумской, 65 открылся первый в Украине Центр поддержки предпринимателей с консалтинговой зоной «Дія.Бізнес».



// Telegram

Об этом мэр Харькова написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня с Министерством цифровой трансформации официально открыли в Харькове первый центр поддержки предпринимателей в Украине – “Дія. Бізнес” на ул. Сумской, 65.



Помощь бизнесу была важна всегда, а во время карантина становится ещё актуальнее. Я горжусь тем, что именно Харьков стал первым городом в Украине, где открыли такой центр.



Важно, что наш город становится пилотным во многих проектах и программах государства. Например, это касается єМалятко, цифровой грамотности, также мы активно работаем над интеграцией электронных документов “Дія” в различные сферы жизнедеятельности города.



Мы первыми поддержали Министерство во внедрении онлайн-регистрации ФОПов. Именно харьковские администраторы начали и продолжают обрабатывать заявки из 7 областей и уже зарегистрировали более 4 000 предпринимателей.



Мы гордимся этим и продолжаем работать на результат.



Мы будем продолжать и дальше активно внедрять совместные проекты для харьковчан.



Успешный бизнес – успешный Харьков!», – говорится в сообщении.