Помощь бизнесу во время карантина становится ещё актуальнее, – Геннадий Кернес

На улице Сумской, 65 открылся первый в Украине Центр поддержки предпринимателей с консалтинговой зоной «Дія.Бізнес».
Об этом мэр Харькова написал в своем телеграм-канале.
«Сегодня с Министерством цифровой трансформации официально открыли в Харькове первый центр поддержки предпринимателей в Украине – “Дія. Бізнес” на ул. Сумской, 65.
Помощь бизнесу была важна всегда, а во время карантина становится ещё актуальнее. Я горжусь тем, что именно Харьков стал первым городом в Украине, где открыли такой центр.
Важно, что наш город становится пилотным во многих проектах и программах государства. Например, это касается єМалятко, цифровой грамотности, также мы активно работаем над интеграцией электронных документов “Дія” в различные сферы жизнедеятельности города.
Мы первыми поддержали Министерство во внедрении онлайн-регистрации ФОПов. Именно харьковские администраторы начали и продолжают обрабатывать заявки из 7 областей и уже зарегистрировали более 4 000 предпринимателей.
Мы гордимся этим и продолжаем работать на результат.
Мы будем продолжать и дальше активно внедрять совместные проекты для харьковчан.
Успешный бизнес – успешный Харьков!», – говорится в сообщении.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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