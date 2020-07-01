Главная Новости Власть Помощь бизнесу во время карантина становится ещё актуальнее, – Геннадий Кернес
01.07.2020  11:23   

Помощь бизнесу во время карантина становится ещё актуальнее, – Геннадий Кернес

На улице Сумской, 65 открылся первый в Украине Центр поддержки предпринимателей с консалтинговой зоной «Дія.Бізнес».


// Telegram

Об этом мэр Харькова написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня с Министерством цифровой трансформации официально открыли в Харькове первый центр поддержки предпринимателей в Украине – “Дія. Бізнес” на ул. Сумской, 65.

Помощь бизнесу была важна всегда, а во время карантина становится ещё актуальнее. Я горжусь тем, что именно Харьков стал первым городом в Украине, где открыли такой центр.

Важно, что наш город становится пилотным во многих проектах и программах государства. Например, это касается єМалятко, цифровой грамотности, также мы активно работаем над интеграцией электронных документов “Дія” в различные сферы жизнедеятельности города.

Мы первыми поддержали Министерство во внедрении онлайн-регистрации ФОПов. Именно харьковские администраторы начали и продолжают обрабатывать заявки из 7 областей и уже зарегистрировали более 4 000 предпринимателей.

Мы гордимся этим и продолжаем работать на результат.

Мы будем продолжать и дальше активно внедрять совместные проекты для харьковчан.

Успешный бизнес – успешный Харьков!», – говорится в сообщении.

Тэги:  кернес, бизнес, центр, открытие, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.07 Власть Геннадий Кернес о пробивке через Барабашово: Город должен развиваться, поэтому мы обязательно построим дорогу 01.07 Власть Геннадий Кернес: децентрализация должна быть эффективная, иначе это фикция действующей центральной власти 01.07 Власть Мэр Харькова расказал о феномене Кернеса
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 