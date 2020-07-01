01.07.2020 09:18

Минимальная пенсия выросла с 1 июля

Пенсионерам добавят 74 гривны.



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С 1 июля в Украине повышается прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер минимальной пенсии.



Соответствующие нормы содержатся в законе о государственном бюджете Украины на 2020 год.



Согласно закону, с 1 июля минимальная пенсия вырастет на 74 гривны – с 1638 гривен до 1712 гривен. Следующее повышение запланировано на 1 декабря – до 1769 грн. Всего в 2020 году минимальная пенсия вырастет на 8% при запланированной инфляции 6%.



Законом о госбюджете на 2020 год прожиточный минимум на одного человека установлен в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года – 2027 гривен, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:



– детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривна;

– детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;

– трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен;

– лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривен, с 1 декабря – 1769 гривен.