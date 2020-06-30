Со среды, 1 июля, в Украине ужесточат меры наказания для водителей в нетрезвом виде, вплоть до уголовной ответственности

С 1 июля за вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность, штрафы увеличены до 51 тысячи гривен.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения вводят уголовную ответственность. Также увеличились штрафы до 51 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.
Так, ужесточения мер наказания предусмотрены в законе № 2617-VIII, который Верховная Рада приняла еще в ноябре 2018 года. Он должен был вступить в силу с 1 января 2020 года, однако дату перенесли на полгода.
Отмечается, что за нетрезвое вождение водитель получит судимость по новой статье Уголовного кодекса 286-1 УК - даже в том случае, если за правонарушение его задержат впервые.
Как сообщается, информация о судимости будет находится в электронной базе данных Национальной полиции, даже если будет погашена позже. А в справке об отсутствии/наличии судимости запись о привлечении к уголовной ответственности будет отображаться всегда.
Также расширили список обстоятельств, когда водителя могут признать виновным в нетрезвом вождении:
При первом нарушении предусмотрены штрафы от 17 до 32 тысяч гривен (от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан), а также лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет. При повторном правонарушении - штраф до 51 тысяч гривен с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
влажность:
давление:
ветер: