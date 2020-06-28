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28.06.2020  14:41   

Генеральный прокурор Венедиктова отметила День Конституции в Харькове

Праздничное мероприятие по случаю Дня Конституции Украины прошло 28 июня возле памятника Независимости Украины на пл. Конституции.


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В связи с карантином в нем приняли участие ограниченное количество харьковчан, среди которых были представители городской и областной власти, дипломатических представительств Харькова, народные депутаты Украины, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, гости и жители Харькова.

Тэги:  прокурор, харьков, венедиктова, праздник
 
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