Генеральный прокурор Венедиктова отметила День Конституции в Харькове

Праздничное мероприятие по случаю Дня Конституции Украины прошло 28 июня возле памятника Независимости Украины на пл. Конституции.
В связи с карантином в нем приняли участие ограниченное количество харьковчан, среди которых были представители городской и областной власти, дипломатических представительств Харькова, народные депутаты Украины, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, гости и жители Харькова.
И в финансах, и в любви справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Единственное, чего следует опасаться, – проявить чрезмерную черствость.
Синоптики обещают возвращение жары, вероятность кратковременных дождей сохраняется.
24 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
влажность:
давление:
ветер: