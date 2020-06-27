27.06.2020 11:35

В правительстве решили поделить предпринимателей по региональному принципу - одним налог другим налоговая реформа

В министерстве предлагают внедрить специальный налог в пределах отдельных регионов.



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Министерство финансов представило концепцию внедрения особых условий налогообложения налогом на прибыль предприятий. Презентация прошла во время встречи с представителями бизнес-сообщества, сообщила пресс-служба министерства.

По словам замминистра Светланы Воробей, сегодня в парламенте находятся законопроекты о введении налога на выведенный капитал. Но эта инициатива, которая имеет преимущества как для бизнеса, так и государства, несет риски – значительные потери бюджета в первые годы внедрения.

По предварительным оценкам, внедрение этой модели с 2021 года может привести к прямым потерям около 53 млрд грн.

Воробей считает, что принимать модель налога на выведенный капитал в чистом виде в условиях, в которых государство существует сегодня, невозможно.

"Мы предлагаем ввести специальный налог на прибыль предприятий для плательщиков в пределах отдельных регионов, в которых имеются незначительные поступления этого налога", – рассказала замминистра.

Оценки экспертов свидетельствуют, что сумма потерь налога на прибыль предприятий от введения такой модели налогообложения может составить около 1 млрд грн в первый год введения, но это даст дополнительные стимулы для развития бизнеса и не так сильно повлияет на бюджет.